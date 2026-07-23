Barcelona Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı
İspanya La Liga ekibi Barcelona, Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:37 Güncelleme:
İspanya La Liga ekibi Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Alman sağ kanat oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın, Adeyemi için Borussia Dortmund'a bonuslarla birlikte 29 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Adeyimi, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asistlik performansla skora katkı sağladı.
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