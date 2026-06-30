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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı açıklandı!

        Başakşehir'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı açıklandı!

        Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçların programı belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte Başakşehir'in hazırlık maçları programı!

        RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

        Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Özbek ekibi Navbahor Namangan ile 2 Temmuz'da tesislerinde karşılaşacak Başakşehir, diğer müsabakaları ise Avusturya kampında oynayacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        2 Temmuz Perşembe:

        16.00 RAMS Başakşehir-Navbahor Namangan (Özbekistan)

        6 Temmuz Pazartesi:

        18.00 RAMS Başakşehir-KS Cracovia (Polonya)

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        10 Temmuz Cuma:

        16.00 RAMS Başakşehir-SV Ried (Avusturya)

        15 Temmuz Çarşamba:

        19.30 RAMS Başakşehir-RB Salzburg (Avusturya)

        16 Temmuz Perşembe:

        15.00 RAMS Başakşehir-Puskas (Macaristan)

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