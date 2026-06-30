Başakşehir'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı açıklandı!
Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçların programı belli oldu
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:26 Güncelleme:
RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Özbek ekibi Navbahor Namangan ile 2 Temmuz'da tesislerinde karşılaşacak Başakşehir, diğer müsabakaları ise Avusturya kampında oynayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
2 Temmuz Perşembe:
16.00 RAMS Başakşehir-Navbahor Namangan (Özbekistan)
6 Temmuz Pazartesi:
18.00 RAMS Başakşehir-KS Cracovia (Polonya)
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10 Temmuz Cuma:
16.00 RAMS Başakşehir-SV Ried (Avusturya)
15 Temmuz Çarşamba:
19.30 RAMS Başakşehir-RB Salzburg (Avusturya)
16 Temmuz Perşembe:
15.00 RAMS Başakşehir-Puskas (Macaristan)
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