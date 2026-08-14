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        Beşiktaş'a Vincenzo Italiano dokunuşu!

        Vincenzo Italiano, sadece 3 yeni transferi 11'e monte etmesine rağmen takımı ayağa kaldırmayı başardı. Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı fark yaratırken geçen sezon gönderilmesi gündemde olan Tiago Djalo başta olmak üzere mevcut kadrodaki oyuncuların da performansında gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti.

        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Italiano dokunuşu!

        Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı dördüncü resmi maçını da galibiyetle tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Tüpraş Stadyumu’nda Hradec Kralove karşısında alınan 1-0’lık skor, siyah-beyazlıları bir üst tura taşıdı. İlk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplamda 2-0’lık üstünlükle tur atladı.

        İtalyan teknik direktör, ilk 4 maçlık süreçte yeni transferlerden çoğunlukla Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı’yı ilk 11’de görevlendirdi.

        Ouattara, Rıdvan Yılmaz'ın hafif bir sakatlık sorunu yaşaması nedeniyle Kralove deplasmanında 11'de başlasa da kırmızı kart görürken Leandro Trossard ise takıma yeni katıldı.

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        Buna karşın kadronun geri kalanında gözle görülür bir performans artışı dikkat çekti.

        Geçen sezon ayrılığın eşiğine gelen Tiago Djalo, stoperde değişmez olurken Emirhan Topçu ile birlikte savunmayı toparladı.

        18 milyon Euro bonservisle takıma dahil edilen Emmanuel Agbadou ise bu süreçte Djalo'nun arkasında kaldı.

        Murillo ve Rıdvan ise bek bölgesinde görevlerini eksiksiz yaptı.

        Performansı inişli çıkışlı bulunan Junior Olaitan da Italiano'nun değişmezlerinden oldu. Çalışkanlığı ile orta alanda formayı aldı.

        Orkun Kökçü, Italiano'nun sahadaki orkestra şefi olurken yenilerden Nübel kalede, Salih Özcan orta sahada kalitelerini gösterdi.

        Genç transfer İlhan Fakılı da kanattaki performansıyla hazırlık sürecinden bu yana göz doldurdu.

        Oh, henüz golle tanışamasa da bitmeyen enerjisi ile forvetteki ilk tercih olurken Semih Kılıçsoy sonradan oyuna girdiği Kralove deplasmanında ilk golünü kaydetti.

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        Yine eleştirilen ve gönderileceği konuşulan isimlerden Milot Rashica, Midtjylland deplasmanında tur kapısını aralayan golü atarken Vaclav Cerny de Kralove karşısında fileleri havalandırmayı başardı.

        Vincenzo Italiano, eksiklere rağmen Avrupa kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu.

        Beşiktaş bu süreçte gol yemezken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

        Siyah-beyazlılar, Vlahovic ve yapacağı diğer hamlelerle birlikte, Italiano yönetiminde geleceğe umutla bakmaya başladı.

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