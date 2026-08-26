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        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Kauno Zalgiris'e konuk oluyor

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında yarın akşam Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak. İlk maçta rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, tur için önemli bir avantajla sahaya çıkacak. Beşiktaş'te teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bu karşılaşmada kadroda rotasyon yapması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Kartal, Avrupa'da tur peşinde!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Beşiktaş, yarın TSİ 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de oynanan müsabayı siyah-beyazlılar, Oh, Murillo ve Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı gollerle 3-0 kazandı.

        Kartal, deplasmandaki maçta her türlü galibiyet ve beraberlikte 'lig aşaması' biletini alacak. 90 dakikayı ev sahibi ekip 3-0 galip bitirirse uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

        Vincenzo Italiano'nun öğrencileri son olarak Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kauno Zalgiris ise Litvanya Ligi'nde karşılaştığı TransINVEST Vilnius ile 1-1 berabere kaldı.

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        KAUNO ZALGIRIS İLE 2. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, tarihlerinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, rakibi ile ilk maçını yine bu turun ilk ayağında yaptı ve Konuk ettiği Litvanya temsilcisini üstün bir futbol sergileyerek 3-0 mağlup etti.

        Öte yandan Kauno Zalgiris karşısında tur arayacak olan Beşiktaş, Litvanya ekiplerine karşı da ilk deneyimini yaşıyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 264. RANDEVU

        Kara Kartal, deplasmanda oynayacağı Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 264. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 263 mücadelede 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 356 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

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        AVRUPA LİGİ'NDE 139. MÜSABAKA

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 138 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 138 karşılaşmada 217 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

        AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu karşılaşmalarında da Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla yendi.

        Kartal, bu turun ilk mücadelesinden ise kalesini gole kapatarak 3-0 galip gelmeyi başardı.

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        JESUS GIL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK

        Kaunas şehrinde yer alan Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

        İki ekip arasındaki maçın VAR koltuğunda İspanyol Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Francisco Jose Hernandez Maeso yer alacak.

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

        Beşiktaş'ın, Kauno Zalgiris maçları için UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular bulunuyor:

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        "Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy."

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        #beşiktaş
        #kauno zalgiris
        #Avrupa Ligi
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