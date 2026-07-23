Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu Lokali açıldı

        Beşiktaş Divan Kurulu Lokali açıldı

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali, düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, "Akaretler'deki bu tarihi binamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam edecektir. Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak, camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Onursal Başkanımız Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çatı altında, anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde, bir de Süleyman Seba Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş Divan Kurulu Lokali açıldı

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Lokali'nin açılış töreni yoğun bir katılımla yapıldı. Akaretler'de bulunan BJK Plaza C Blok'taki açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve divan kurulu üyeleriyle davetliler katıldı.

        AHMET ÜRKMEZGİL: TARİHİ BİR GÜN...

        Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Ürkmezgil, çok mutlu bir günde bir araya geldiklerini belirtti. Ürkmezgil, "Çok şükür ki yıllardan beri bütün Beşiktaşlıların istediği, arzu ettiği, yapamadığımız, belki de yapmaya fırsat bulamadığımız bu lokali yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hepimize burada çok güzel günleri, çok güzel maçları izlemeyi Allah nasip eder. Allah bana bu güzelliği nasip etti. Bu benim için şu anda tabii ki çok kıymetli ama inşallah güzel günlerimiz olur. Bu yerin biliyorsunuz ki anlamı çok büyüktür. Burada Beşiktaş’ın merhum Süleyman Seba’nın, yönetimin bulunduğu yer, bulunduğu bina, bulunduğu kat. Dolayısıyla oranın anlamı, burayla ilgili olan idealimde çok daha önemli bir yer tutuyor. İdealim neydi? İdealim camiayı bizim zamanlarımızda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde bir camia olmanın gücü, kudreti içerisinde o günlere geri dönebilmenin önemli bir ayağıydı. İnşallah müzemizin açılışında da tekrar bir araya geleceğiz. Hepiniz güzel günleri burada geçirin. Beşiktaş’ımız ilk bu akşamdan galibiyetle başlayıp, güzel bir mutlulukla başlayıp bundan sonra devamında da burası inşallah tarihi bir gün olarak da aklımızda kalsın" diye konuştu.

        REKLAM

        SERDAL ADALI: CAMİAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLACAK

        Serdal Adalı: "Onursal Başkanımız Süleyman Seba, tarihimizin en güzel günlerini burada yaşattı"

        Açılışı yapılan lokalin bulunduğu binanın kendilerine Beşiktaş’ın altın yıllarını hatırlattığını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Serdal Adalı ise, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba, yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti, bize tarihimizin belki de en güzel günlerini burada yaşattı. Böylesine önemli bir varlığımız yıllardır kullanılmayan, atıl bir şekilde duruyordu. Bu görüntü Beşiktaş’ımıza yakışmıyordu. Bu noktada bizler de divan kurulumuz ile istişare ederek burayı yeniden Beşiktaş’ımıza kazandırmaya karar verdik. Diliyorum ki Akaretler'deki bu tarihi binamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş’ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam edecektir. Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak, camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

        "SÜLEYMAN SEBA MÜZESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

        Adalı, divan kurulu üyelerine Süleyman Seba Müzesi'nin hayata geçirileceğinin de müjdesini vererek, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çatı altında, anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde, bir de Süleyman Seba Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Akaretler binamızın divan lokali haline gelmesinde, fikir aşamasından yapımına kadar maddi manevi büyük emeği bulunan Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e ve divan kurulumuza yürekten teşekkür ediyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve büyük Beşiktaş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

        Tören, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 21 Temmuz 2026 (Özel, Kılıçdaroğlu'na Göre Yük Müydü?)

        Son anket ilk kez Habertürk'te... Seçmen hangi durumda oy verir? Kamuoyu desteği Özel'den yana mı? Son ankete göre seçmen ne diyor? Halk nasıl bir ''Yeni Parti'' istiyor? Bugün milletvekili seçimi olsa sandıktan ne çıkar? Yeni partide kimler yer alacak? Bu ayrılığın sonu hüsran mı zafer mi? Özel'in ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"