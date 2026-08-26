Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Özen, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi serüveni ve transfer süreci hakkında bilgi verdi. Ayrıca Özen, TFF ile yapılan görüşmenin detaylarını verdi.

İŞTE ÖNDER ÖZEN'İN SÖZLERİ:

Turun kapısını tamamen açtık demek hata olur. Dün akşam da maçlar oynandı. Gördük bazı skorları, 3 farklı kazanan ekip 5-1 ile kaybetti uzatmalarda. Böyle maçları ciddiye almamak. Olumsuz sonuç doğurabilir. Oyuncular o ciddiyetle sahaya çıkacaktır. Oyuncular da hoca bunun farkında. Herkesin işi sıkı tutması gerekiyor.

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"MIRETTI'NİN ARDINDAN 1-2 TRANSFER DAHA OLUR"

Ernest Poku transferinin gizli yürütülmesi hakkında konuşan Özen, Fabio Miretti harekatının ardından 1-2 tranfserin daha yapılacağını ifade etti. Özen, "Bunlar iş ve doğal olarak bir akışı var. Konuya müdahil olanların bilmesi gerekiyor sadece. Bazen erken konuşmak, iyi sonuç alınamadığında başınızı derde sokmanıza neden olabiliyor, sıkıntıya girebiliyorsunuz. O yüzden öyle hareket ettik. Hızlı hareket ettik ve çabuk sonuç aldık. Oyuncu ve Bayer Leverkusen'e çabuk hareket ettikleri için teşekkür ederiz." Miretti için de bekleyelim ve görelim. Bitsin, öyle bakalım. Miretti'nin ardından 1-2 transfer daha olur." ifadelerini kullandı.

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TROSSARD VE TFF DETAYI

Alanyaspor maçındaki hakem performansı üzerine TFF'ye giden Beşiktaşlı kurmaylar arasında yer alan Özen, "Çok önemli bir şey olduğunu söyleyemem. Bir tane mevzuyu izah ettim kendilerine. Eyüpspor maçından bir gün önce oyuncularla kısa bir konuşma yaptım. Onlara, 'Beşiktaş'ta sevgi ve saygı kazanmak istiyorsanız formanızı terletmeniz yeterli' dedim. Yabancı oyuncularımıza da Türkiye'de sevgi ve saygı kazanmanın yolunun Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstermekten geçtiğini anlattım. Hakemlere, rakiplere ve tribünlere karşı saygılı olmaları gerektiğini söyledim. Alanyaspor maçının ardından Leandro Trossard, soyunma odasında bana, 'Biz Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler de bize saygı gösterecek mi?' diye sordu. Bugün TFF'ye giderek bu konuşmayı yetkililere aktardım." dedi.