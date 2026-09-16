Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Beşiktaş, bu sezon mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 17:58 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın Marsilya maçı öncesi UEFA kadrosunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
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Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
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