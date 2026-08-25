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        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!

        Orta saha rotasyonuna 23 yaş altı bir futbolcuyu dahil etmek isteyen Beşiktaş, Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. Bonservisi Juventus'ta olan İtalyan oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!

        Ernest Poku ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş için yeni bir gelişme yaşandı. Orta saha rotasyonuna 23 yaş kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile el sıkıştı.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        23 yaşındaki İtalyan futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

        Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

        ITALIANO GÖRÜŞTÜ

        Fabio Miretti ile görüşme gerçekleştiren teknik direktör Vincenzo Italiano, genç oyuncunun transferinde önemli bir rol oynadı.

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        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Fabio Miretti, 1 gol ve 3 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

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        #beşiktaş
        #Fabio Miretti
        #juventus
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