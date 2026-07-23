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        Beşiktaş'ta 3 yeni transfer 11’de!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı konuk etti. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 yeni transferi 3'ü ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş yaklaşık 2.5 aylık ara sonrasında taraftarının önünde maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta 3 yeni transfer 11'de!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11'de üç yeni transfere şans verdi.

        İtalyan çalıştırıcı, Alman kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'yı Midtjylland karşısında sahaya sürdü.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland karşısına kalede Nübel ile çıktı.

        Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kurdu.

        Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan üçlüsünü görevlendiren Italiano, hücumun sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı ve gole en yakın noktada ise Hyeon-gyu Oh'a formayı teslim etti.

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        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Devrim Şahin, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy şans bekledi.

        YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer, Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

        Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'ya Danimarka takımı karşısında forma verdi.

        Beşiktaş'ın diğer transferleri Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara ise yedek kulübesinde İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

        SİYAH-BEYAZLILAR, TARAFTARIYLA BULUŞTU

        Beşiktaş, Midtjylland maçıyla yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önünde mücadele etti.

        Süper Lig'in 33. haftasında son olarak 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile evinde karşılaşan Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluştu.

        SEZONUN İLK RESMİ MAÇINA İLGİ BÜYÜK

        Beşiktaş taraftarı, Midtjylland ile oynanan sezonun ilk resmi maçına büyük ilgi gösterdi.

        Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada küçük boşluklar göze çarparken, takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.

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