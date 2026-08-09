Beşiktaş'ta Hradec Kralove mesaisi!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:27 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak Beşiktaş iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, tam sahada taktik idman yaparak antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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