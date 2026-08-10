Beşiktaş'ta Hradec Kralove mesaisi!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:07 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımını konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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