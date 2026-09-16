Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:39 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında kadroda yer almayacağını açıkladı.
Siyah-beyazlılarda Trossard'ın yerine İlhan Fakılı'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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