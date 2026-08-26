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        Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Beşiktaş, 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        Italiano'dan Trossard açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kauno Zalgiris'le karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Maçın oynanacağı Dariaus ir Gireno Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Itailano, "Buraya gelmek için iki tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük bir hedef. İlk maçı kazandık. Bu bizim için bir avantaj ama dün aynı skorla bir maç vardı ve avantajlı olan takım elendi. Yüzde 100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Burada bir avantajımız var ama bu maça sanki 0-0'mış gibi çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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        "POKU BİZİM İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

        Yeni transfer Ernest Poku ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Poku ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde etkili ve hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu. Bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Forma rekabetine o da girecek. Kanatlarda önemli oyuncularımız var. Onlarla rekabete girmesinin önemli olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Ligde Corendon Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin geride kaldığını aktaran Italiano, "Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bu yolculukta maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Nasıl reaksiyon gösterdiğiniz önemli. Geçmişte kalan maçı analiz edip ders çıkarmanız gerekiyor. Mental olarak önümüzdeki oyuna hazır olmamız gerekiyor. Bu önemli bir şey. Geçmiş geçmişte kalır. Ligi bir kenara bırakıyoruz. Önümüzde Avrupa maçı var. Kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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        TROSSARD OYNAMAYACAK

        Vincenzo Italiano ayrıca Leandro Trossard'ın hafif bir rahatsızlığı olduğu için kafilede olmadığını aktardı.

        EMİRHAN TOPÇU: KAZANMAK İÇİN GELDİK

        Siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu ise şu değerlendirmede bulundu:

        "Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz."

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        #beşiktaş
        #kauno zalgiris
        #vincenzo italiano
        #Avrupa Ligi
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