Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyu transfer listesine aldı. Haberde, Beşiktaş yönetiminin Fofana için Milan ile ilk temasları kurduğu iddia edildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Milan'ın, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin transferden yaklaşık 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen Youssouf Fofana, geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 maça çıktı. Fransız orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de asist yaptı.