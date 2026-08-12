Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon Euro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Dusan Vlahovic'i taşıyan uçak ilerleyen saatlerde İstanbul'da olacak!

PAYLAŞIM GELDİ!

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından KAP bildirimi öncesi paylaşımda bulundu.

26 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonun sonunda Juventus ile olan sözleşmesi sona ermişti.