Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar istifa etti

        Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar istifa etti

        Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah'la ilgili paylaşımda bulunan yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar, Siyah Beyazlılar'dan istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda istifa!

        Beşiktaş Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

        SALAH'LA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

        Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Muhammed Salah ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Paraşütleri rüzgarda savrulup zeytin ağacına takılan 2 kişi kurtarıldı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütü yapmak için havalanan 2 kişi, rüzgarın etkisiyle havada savrulup, zeytin ağaçlarına takıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, paraşütçüleri vatandaşlar kurtardı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği