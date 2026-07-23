Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar istifa etti
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah'la ilgili paylaşımda bulunan yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar, Siyah Beyazlılar'dan istifa ettiğini açıkladı.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:44 Güncelleme:
Beşiktaş Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çağlar, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
SALAH'LA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Muhammed Salah ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
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