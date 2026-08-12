Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında yarın sahasında Hradev Kralove’u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maçta iyi bir oyunla, iyi bir sonuç almak istediklerini belirten Rıdvan Yılmaz, “Yarınki maç bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj yakaladık. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir maç çıkarttık. Taraftarımızın desteğiyle 1 haftalık sıkı çalışmamızın emeğini alacağımızı düşünüyorum. İnşallah yarın iyi bir sonuç ve oyunla taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

‘ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ. İYİ DE BİR HAVA VAR’

Takımda iyi bir hava olduğuna dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, “Artık futbol tek bir yönden oynanan oyun değil. İki tarafı da çok iyi yapmak lazım. Hocamızla birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Savunma anlayışını takıma oturtmak için her şeyi yapıyor. Takım olarak buna alışığız, alışkınız ve anlamak istiyoruz. Hocanın dediklerini yaptığımızda savunma zaafında bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Çok iyi çalışıyoruz. İyi de bir hava var” ifadelerini kullandı.

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‘BURADAKİ TEK HEDEFİM TAKIM ARKADAŞLARIMLA, HOCAYLA, BÜTÜN CAMİAMIZLA BİRLİKTE BAŞARILI OLMAK’

‘Günün kahramanı olduğun maçı ne zaman seyredeceğiz’ yönünde gelen soru üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

“İnanın ki her gece bunun hayalini kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim takım arkadaşlarımla, hocayla, bütün camiamızla birlikte başarılı olmak. Bireysel performansımı artırmak için, bu kulübe layık olmak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah yarın diyelim ya da en yakın zamanda diyelim.”

‘KENDİMİ GARANTİ OLARAK GÖRMÜYORUM AMA KENDİMİ ORADA GARANTİLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUM’

Forma rekabeti içinde olduğu Ouattara’nın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Rıdvan Yılmaz, “Tabii ki de bunlar futbol içinde var. Ouattara; çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaş. Kendisini çok seviyorum. Hepimiz bu camiaya yardım etmek için buradayız. Yarın garanti mi, onu bilmiyorum. Yarın statta hep beraber göreceğiz. Kendimi garanti olarak görmüyorum ama kendimi orada garantilemek için her şeyi yapıyorum” dedi.

‘TAKIMDA DEĞİŞEN BİR MANTALİTE VAR’

Takımdaki mantalitenin değiştiğini belirten 25 yaşındaki sol bek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımda değişen bir mantalite var. Bütün oyuncuların mentali şu an bambaşka bir seviyede. Hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum. Bunun sebebinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içindeki kaybetmeme hırsı olduğunu düşünüyorum.”

‘ÖNÜMÜZDE OLAN HER ŞEYİN TALİBİYİZ’

Zor durumların kendilerini etkilemeyeceğini ve gelecek sene bütün kupalara takip olduklarını belirten Rıdvan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben 5 seneden beri burada değildim. 5 senedir şampiyon olmuyoruz, bunun 4 senesi burada değildim. Açıkçası şimdi şampiyonluk konuşmak için çok erken. Ben bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Bunun için her şeyi yapmaya da hazırız. Ufacık bir negatiflikte takımın dağılacağını düşünmüyorum. Geçen sene birazcık öyleydi. Buna izin vermeyeceğimize inanıyorum. Zorlu durumlar yaşayacağımızı ama bunların bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum.”