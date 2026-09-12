Bodrum FK: 4 - Batman Petrolspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti. Fernando (2), Vincent Aboubakar ve Ege Bilsel'in golleriyle sezonun ilk galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 7'ye yükseltti. 85. dakikada Sergio Cordova ile penaltı atışından yararlanamayan lider Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:15 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32'de Vincent Aboubakar, 45+3 ve 65. dakikalarda Fernando, 48'de Ege Bilsel attı.
Konuk ekipte forma giyen Sergio Cordova, 85. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini elde eden Bodrum FK, puanını 7'ye çıkardı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Batman Petrolspor ise haftayı 16 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Pendikspor deplasmanına gidecek. Batman Petrolspor, Bursaspor'u ağırlayacak.
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