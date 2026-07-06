Bodrum FK'nın eski golcüsü Kenan Özer takıma antrenör olarak döndü
Trendyol 1. Lig'in Ege temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün eski golcüsü Kenan Özer takıma antrenör olarak dönüş yaptı.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübünün eski golcüsü yeşil-beyazlı camiaya antrenör olarak geri döndü.
Kariyerinde 2022-2025 yılları arasında Bodrum FK formasını giyen ve bu süreçte takımıyla birlikte 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 38 yaşındaki deneyimli isim, aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Bodrum FK'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezonu memleketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mağusa Türk Gücü formasıyla geçiren Kenan Özer, yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı ekibin teknik kadrosuna dahil oldu.
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