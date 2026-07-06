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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'nın eski golcüsü Kenan Özer takıma antrenör olarak döndü

        Bodrum FK'nın eski golcüsü Kenan Özer takıma antrenör olarak döndü

        Trendyol 1. Lig'in Ege temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün eski golcüsü Kenan Özer takıma antrenör olarak dönüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Kenan Özer Bodrum'a antrenör olarak döndü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübünün eski golcüsü yeşil-beyazlı camiaya antrenör olarak geri döndü.

        Kariyerinde 2022-2025 yılları arasında Bodrum FK formasını giyen ve bu süreçte takımıyla birlikte 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 38 yaşındaki deneyimli isim, aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Bodrum FK'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezonu memleketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mağusa Türk Gücü formasıyla geçiren Kenan Özer, yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı ekibin teknik kadrosuna dahil oldu.

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