21 Ocak 2026'da 7 milyon euro karşılığında Demir Ege Tıknaz'ı Braga'ya gönderen Beşiktaş, genç oyuncudan para kazanmaya devam ediyor.

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında oyuna sonradan dahil olan Demir Ege'nin sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.

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Transfer anlaşmasına göre Demir Ege Tıknaz'ın Braga'da bulunduğu süre içerisinde A Milli Takım'da 3 kez forma giymesi halinde Beşiktaş'a 500 bin euro bonus ödenecekti.

Milli futbolcunun bu şartı yerine getirmesiyle birlikte Sporting Braga'nın Beşiktaş'a 500 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.

Böylece siyah-beyazlıların Demir Ege Tıknaz transferinden elde edeceği gelire 500 bin euro daha eklenecek.