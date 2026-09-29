Braga'dan Beşiktaş'a 500 bin euro! Demir Ege Tıknaz'ın bonus maddesi devreye girdi
Beşiktaş, Braga'ya bonservisiyle gönderdiği Demir Ege Tıknaz'dan para kazanmaya devam etti. İtalya maçında sonradan oyuna giren genç orta saha, A Milli Takım formasını 3. kez giydiği için bonus maddesi devreye girdi.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:10 Güncelleme:
21 Ocak 2026'da 7 milyon euro karşılığında Demir Ege Tıknaz'ı Braga'ya gönderen Beşiktaş, genç oyuncudan para kazanmaya devam ediyor.
A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında oyuna sonradan dahil olan Demir Ege'nin sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.
Transfer anlaşmasına göre Demir Ege Tıknaz'ın Braga'da bulunduğu süre içerisinde A Milli Takım'da 3 kez forma giymesi halinde Beşiktaş'a 500 bin euro bonus ödenecekti.
Milli futbolcunun bu şartı yerine getirmesiyle birlikte Sporting Braga'nın Beşiktaş'a 500 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.
Böylece siyah-beyazlıların Demir Ege Tıknaz transferinden elde edeceği gelire 500 bin euro daha eklenecek.
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