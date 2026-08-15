Bursaspor: 1 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. 16. dakikada Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği golle kazanan ve sezona 2'de 2'yle başlayan Bursaspor, haftayı 6 puanla bitirdi. 73. dakikada Alperen Selvi'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Iğdır FK ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:58 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bursaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bursaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho attı.
Konuk ekipte oynayan Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Bursaspor, sezona 2'de 2'yle giriş yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 3 puanla kapattı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK, Kayserispor'u ağırlayacak.
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