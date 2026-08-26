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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Cedi Osman: Yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız!

        Cedi Osman: Yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, Litvanya maçıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Kendi taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkıp galibiyetlerimizle devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız!"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 7. maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar maçın oynanacağı Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, "Hazırlıklarımızı şu aşamada çok iyi sürdürüyoruz. İlk aşamayı, ilk grubu 6'da 6 bitirdik ama tabii ki de buna aldanmamak gerekiyor. Sonuçta ikinci grupta daha zorlu rakiplerle oynayacağız. İtalya, Litvanya, İzlanda gibi gerçekten zorlu rakiplere karşı oynayacağız. İlk maçımız Litvanya ile kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkıp o maçı da kazanarak galibiyetlerimizle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ilk grubu bir kenara bırakıp yani artık yepyeni bir grup var. O yüzden de en iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Her ne kadar Litvanya tam takımla gelmemiş olsa da bizim için zor bir karşılaşma olacak. O yüzden kimle oynarsak oynayalım her zaman yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız" cümlelerine yer verdi.

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        "TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE EN İYİ BASKETBOLUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynadıkları maçların hepsinde en iyi atmosferle karşılaştıklarını belirten Osman, "Taraftarlarımız bizi her zaman destekledi. O yüzden de biz de onlara en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi basketbolumuzu oynamak istiyoruz. O yüzden de bu maçla başlayarak umarım ikinci gruba da galibiyetle başlarız" diye konuştu.

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        #cedi osman
        #Basketbol
        #Milli takı
        #türkiye
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