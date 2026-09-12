Chibuike Nwaiwu: Çok sinirliyim
Trabzonspor'un orta sahası Chibuike Nwaiwu, Süper Lig'in 5. haftasında 1-0 yenildikleri Konyaspor maçının ardından konuştu. Çok üzgün ve sinirli olduğunu söyleyen Nwaiwu, "Futbol böyle bir oyun; siz bazen fırsatları değerlendiremiyorsunuz, rakibiniz ise yakaladığı fırsatları değerlendiriyor. Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Hepimiz adına çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 23:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Chibuike Nwaiwu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"SİZ BAZEN FIRSATLARI DEĞERLENDİREMİYORSUNUZ AMA RAKİBİNİZ DEĞERLENDİRİYOR"
Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, futbolun fırsatları değerlendirme oyunu olduğuna dikkat çekerek, "Her zaman şunu ifade edeyim: buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Futbol böyle bir oyun; siz bazen fırsatları değerlendiremiyorsunuz, rakibiniz ise yakaladığı fırsatları değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.
"ŞU AN ÇOK SİNİRLİYİM"
Nijeryalı savunmacı, mağlubiyetin takımda büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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"Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Hepimiz adına çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu."
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