Chibuike Nwaiwu: Çok sinirliyim

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Chibuike Nwaiwu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SİZ BAZEN FIRSATLARI DEĞERLENDİREMİYORSUNUZ AMA RAKİBİNİZ DEĞERLENDİRİYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, futbolun fırsatları değerlendirme oyunu olduğuna dikkat çekerek, "Her zaman şunu ifade edeyim: buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Futbol böyle bir oyun; siz bazen fırsatları değerlendiremiyorsunuz, rakibiniz ise yakaladığı fırsatları değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ÇOK SİNİRLİYİM"

Nijeryalı savunmacı, mağlubiyetin takımda büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

REKLAM

"Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Hepimiz adına çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu."