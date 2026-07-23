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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Christos Tzolis resmen Arsenal'de!

        Christos Tzolis resmen Arsenal'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 24 yaşındaki Yunan sol kanat Christos Tzolis'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Arsenal, Trossard'ın yerini doldurdu!

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, bir transferde daha mutlu sona ulaştı...

        Topçular, Club Brugge'da forma giyen 24 yaşındaki Yunan sol kanat Christos Tzolis'i kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

        İngiliz ekibinin kasasından bu transfer için 40 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.

        Tzolis geçtiğimiz sezon 52 maçta 22 gol - 29 asistlik performans sergiledi ve 4 bin 392 dakika sahada kaldı.

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