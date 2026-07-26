Otobüs yönlerdirme direğine çarptı

İstanbul'da Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine ... Daha Fazla Göster İstanbul'da Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada, şoför otobüste sıkışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (DHA) Daha Az Göster