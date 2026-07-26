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        Haberler Spor Voleybol Çin: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU

        Çin: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. 4 set süren müsabakayı İtalya 3-1 yendi ve organizasyonu 3. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtalya Milletler Ligi'nde 3. oldu

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

        Salon: East Asian Games Dome

        Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

        Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)

        İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)

        Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25

        Süre: 117 dakika

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