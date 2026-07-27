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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

        Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

        Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        Alanyaspor'da Güven Yalçın'la yollar ayrıldı!

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, forvet oyuncusu Güven Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        GEÇEN SENE

        Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.

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