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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi 1.turunda rövanş zamanı!

        Devler Ligi 1.turunda rövanş zamanı!

        Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu, yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak 14 maçla sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Devler Ligi 1.turunda rövanş zamanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak 14 maçla sona erecek.

        Bu eleme aşamasını geçen takımlar, ikinci ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 21-22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

        İkinci eleme turu aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        Kuops Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): (2-0)

        Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): (3-2)

        Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

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        Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): (0-1)

        The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): (0-2)

        Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): (1-1)

        Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (1-3)

        Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): (1-1)

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): (0-2)

        Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): (1-0)

        15 Temmuz Çarşamba:

        Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): (4-1)

        Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): (1-2)

        Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): (1-1)

        Sutjeska (Karadağ) - Kayrat Almaty (Kazakistan): (1-2)

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