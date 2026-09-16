Dünya şampiyonu ralli pilotu Ali Türkkan, yurda döndü!

Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu, takım arkadaşları ve sevenleri çiçeklerle karşıladı.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte İstanbul'a gelen Ali Türkkan, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarihi bir başarı elde ettikleri için çok mutlu olduklarının altını çizen Türkkan, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve TOSFED Başkanımız Eren Üçlertoprağı'na bize olan destekleri ve bizi bu yolda yalnız bırakmadıkları için şükranlanımı sunuyorum. Karşınızda dünya şampiyonu olarak durmak benim için çok yeni bir durum. Bu başarı sadece benim eserim değil, bir ailenin, bir takımın başarısı. Serdar Bostancı, Murat Bostancı, Bilge Ayhan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım ve sevenlerim bu başarıyı birlikte üstlendik. Umarım niceleri olur." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Türkiye'de motor sporlarının gelişiminin dikkati çekici seviyede olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki sporcu, "Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. 10 sene önce 'Biz voleybol ülkesiyiz.' demeye başladık, bence 10 sene sonra 'Motor sporları ülkesiyiz.' demeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bence gelecek çok parlak." açıklamasında bulundu.

Elde ettiği şampiyonlukla yetinmemeleri gerektiğini dile getiren Türkkan, şunları söyledi:

"Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdikten sonra benim arkamdan gelen sporcuların önü açılmalı. Benim kazandığımdan daha fazlasını kazanacak sporcular yetişmeli. Takım olarak hedefimiz genç sporculara yatırım yapmaktı. Ben de genç sporculardan birisiyim. Artık benden de gençleri var. Umarım benim başardıklarımdan daha fazlasını yaptıklarında onları izlerim ve kutlarım. En büyük hedefimiz bu."

REKLAM

Ali Türkkan, şampiyonluğunun ardından mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.