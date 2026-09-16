Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Dünya şampiyonu ralli pilotu Ali Türkkan, yurda döndü!

        Dünya şampiyonu ralli pilotu Ali Türkkan, yurda döndü!

        Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan, yurda döndü. Türkkan, "Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdikten sonra benim arkamdan gelen sporcuların önü açılmalı. Benim kazandığımdan daha fazlasını kazanacak sporcular yetişmeli." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya şampiyonu Ali Türkkan, yurda döndü!

        Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan, yurda döndü.

        İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon pilotu, takım arkadaşları ve sevenleri çiçeklerle karşıladı.

        Şampiyonluk kupasıyla birlikte İstanbul'a gelen Ali Türkkan, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Tarihi bir başarı elde ettikleri için çok mutlu olduklarının altını çizen Türkkan, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve TOSFED Başkanımız Eren Üçlertoprağı'na bize olan destekleri ve bizi bu yolda yalnız bırakmadıkları için şükranlanımı sunuyorum. Karşınızda dünya şampiyonu olarak durmak benim için çok yeni bir durum. Bu başarı sadece benim eserim değil, bir ailenin, bir takımın başarısı. Serdar Bostancı, Murat Bostancı, Bilge Ayhan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım ve sevenlerim bu başarıyı birlikte üstlendik. Umarım niceleri olur." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Türkiye'de motor sporlarının gelişiminin dikkati çekici seviyede olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki sporcu, "Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. 10 sene önce 'Biz voleybol ülkesiyiz.' demeye başladık, bence 10 sene sonra 'Motor sporları ülkesiyiz.' demeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bence gelecek çok parlak." açıklamasında bulundu.

        Elde ettiği şampiyonlukla yetinmemeleri gerektiğini dile getiren Türkkan, şunları söyledi:

        "Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdikten sonra benim arkamdan gelen sporcuların önü açılmalı. Benim kazandığımdan daha fazlasını kazanacak sporcular yetişmeli. Takım olarak hedefimiz genç sporculara yatırım yapmaktı. Ben de genç sporculardan birisiyim. Artık benden de gençleri var. Umarım benim başardıklarımdan daha fazlasını yaptıklarında onları izlerim ve kutlarım. En büyük hedefimiz bu."

        REKLAM

        Ali Türkkan, şampiyonluğunun ardından mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Ralli Şampiyonası
        #ALİ TÜRKKAN
        #ralli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası