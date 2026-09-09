Eczacıbaşı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'nda Osasco Sao Cristovao Saude, NEC Red Rockets Kawasaki ve Club Alianza Lima ile karşılaşacak.
Giriş: 09 Eylül 2026 - 13:37 Güncelleme:
Eczacıbaşı'nın 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
8-13 Aralık 2026 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek organizasyonda turuncu-beyazlılar, A Grubu'nda ev sahibi Osasco Sao Cristovao Saude, Japonya'dan NEC Red Rockets Kawasaki ve Peru'dan da Club Alianza Lima ile mücadele edecek.
İki grupta ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselirken, turnuva 13 Aralık'ta oynanacak finalle sona erecek.
Eczacıbaşı'nın gruptaki maç programı şöyle:
8 Aralık
16.00 Eczacıbaşı - NEC Red Rockets Kawasaki
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10 Aralık
02.30 Eczacıbaşı - Osasco Sao Cristovao Saude
10 Aralık
19.30 Eczacıbaşı - Club Alianza Lima
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