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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Spor Kulübü 60. yılını kutladı!

        Eczacıbaşı Spor Kulübü 60. yılını kutladı!

        Eczacıbaşı, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi. 60. yıl etkinliğinin ardından Eczacıbaşı Peron Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        Eczacıbaşı Spor Kulübü 60. yılını kutladı!

        Türk sporunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

        Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kulüp tarihinde iz bırakan isimler bir araya geldi.

        Törene Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve turuncu-beyazlıların 60 yıllık tarihinde voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında forma giyen birçok sporcu ve antrenör katıldı.

        Eczacıbaşı'nın 60 yıllık geçmişinin öne çıkarıldığı etkinlikte, farklı dönemlerde elde edilen başarılara dikkati çekilirken, Türk voleyboluna kazandırılan isimler anıldı.

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        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Türk voleybolu tarihi günler yaşıyor. Dünyada ve Avrupa'da 1 numarayız. Dünyada örnek gösterilen federasyon ve bir ülkeyiz. Dünyada bir numara olmanın temel taşı kulüplerimiz. Eczacıbaşı ailesine şapka çıkarıyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

        Başkan Üstündağ, Türk voleyboluna 60 yıldır sunduğu katkılar dolayısıyla kulübü kutlayarak Faruk Eczacıbaşı'na plaket takdim etti.

        Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

        MEDYA GÜNÜ DÜZENLENDİ

        60. yıl etkinliğinin ardından Eczacıbaşı Peron Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirildi.

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        Turuncu-beyazlıların oyuncuları ve teknik ekibinin medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Başkan Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Giulio Cesare Bregoli ve kaptan Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

        Başkan Eczacıbaşı, çok başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduğunu belirtti.

        Sahada mücadele eden bir takım olacaklarını vurgulayan başantrenör Bregoli, "Kazanma arzusu yüksek ve her an savaşan bir takım göreceksiniz. Hedefimiz kesinlikle kazanmak." diye konuştu.

        Simge Aköz ise Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

        Eczacıbaşı Peron, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley, Sultanlar Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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