Epitsentr Dunayivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Epitsentr Dunayivtsi'yi 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Oleh Ocheretko ile Yehor Nazaryna'nın attığı gollerle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr Dunayivtsi ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:49 Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'ye konuk oldu.
H.A. Tonkocheieva'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 49'da Oleh Ocheretko ve 77. dakikada Yehor Nazaryna attı.
Bu sonuçla beraber 2'de 2 yapan Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 6 puanla tamamladı. Epitsentr Dunayivtsi'nin ise 3 puanı bulunuyor.
Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Epitsentr Dunayivtsi, Veres Rivne'ye konuk olacak. Shakhtar Donetsk, Metalist 1925 ile deplasmanda karşılaşacak.
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