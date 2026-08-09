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        Haberler Spor Futbol Epitsentr Dunayivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Epitsentr Dunayivtsi: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Epitsentr Dunayivtsi'yi 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Oleh Ocheretko ile Yehor Nazaryna'nın attığı gollerle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Epitsentr Dunayivtsi ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar, 2. yarıda açıldı!

        Ukrayna Premier Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'ye konuk oldu.

        H.A. Tonkocheieva'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 49'da Oleh Ocheretko ve 77. dakikada Yehor Nazaryna attı.

        Bu sonuçla beraber 2'de 2 yapan Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 6 puanla tamamladı. Epitsentr Dunayivtsi'nin ise 3 puanı bulunuyor.

        Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Epitsentr Dunayivtsi, Veres Rivne'ye konuk olacak. Shakhtar Donetsk, Metalist 1925 ile deplasmanda karşılaşacak.

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