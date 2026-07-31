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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi transfer etti

        Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, orta sahasını Faslı futbolcu Abdelhamid Sabiri ile güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        Eyüpspor'a Faslı orta saha

        Eyüpspor, Faslı orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Abdelhamid Sabiri ile sözleşme imzalamıştır. Abdelhamid Sabiri’ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." denildi.

        Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023 yılında transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık görev yaptı.

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