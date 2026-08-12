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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Fabio Ingolitsch: Kaybetmek üzücü ama ihtimalimiz azdı

        Fabio Ingolitsch: Kaybetmek üzücü ama ihtimalimiz azdı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        "Kaybetmek üzücü ama ihtimalimiz azdı"

        Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

        "KAYBETMEK ÜZÜCÜ AMA TURU ATLAMA İHTİMALİMİZ AZDI"

        Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." diye konuştu.

        FENERBAHÇE'YE ÖVGÜ

        Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında da başarılı olacağını tahmin ettiğini aktaran Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

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