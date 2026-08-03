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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz ile anlaştı!

        Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz ile anlaştı!

        Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Dorukhan Toköz, Fatih Karagümrük'te!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

        1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

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