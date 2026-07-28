Fatih Karagümrük, Manolis Siopis'i transfer etti

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

🔴⚫️ Manolis Siopis Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’te ✍🏼



Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı.

Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor’da 2’şer sezon oynadı.… pic.twitter.com/lePyMxHHwg — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 28, 2026

Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, son iki sezonda ülkesinde Panathinaikos ile 52 maça çıktı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri olan Siopis, 42 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 1 gol attı.