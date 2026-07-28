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        Fatih Karagümrük, Manolis Siopis'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:26 Güncelleme:
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        Siopis'in yeni adresi Fatih Karagümrük!

        Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulübün açıklamasında, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, son iki sezonda ülkesinde Panathinaikos ile 52 maça çıktı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri olan Siopis, 42 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 1 gol attı.

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