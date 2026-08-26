Felix Uduokhai, Union Berlin yolcusu: Transferde rota değişti!
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai'nin Monza'ya transferinde son anda pürüz çıktı. Alman futbolcu, Union Berlin ile anlaşmaya varmak üzere.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:42 Güncelleme:
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan ekibi Monza'ya transfer olması beklenen Alman futbolcunun transferinde son anda pürüz çıktı.
UNION BERLIN İLE ANLAŞMAK ÜZERE
Felix Uduokhai'nin Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varmak üzere olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.
Temmuz ayının son günlerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Önder Özen, "Felix Udokhai ile devam etmeyeceğimizi söyledim. O ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
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2025 yılının Temmuz ayında 5 milyon Euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Udokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı.
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