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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 10 yıl sonra açılış maçını kaybetti!

        Fenerbahçe 10 yıl sonra açılış maçını kaybetti!

        Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıl sonra sezonun açılış maçını kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin başında tam 33 maç sonra deplasmanda yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        F.Bahçe'den 10 yıl sonra ilk!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

        Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna yenilgiyle başlamış oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5. resmi maçta ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Gençlerbirliği ise geçen sezondan kalan galibiyet serisini devam ettirerek, sezona önemli bir 3 puanla başladı.

        İSMAİL KATAL'IN SERİLERİ SONA ERDİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımla namağlup serileri sona erdi.

        İsmail Kartal, teknik direktör olarak 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında bu karşılaşmaya kadar 33 maçtır kaybetmiyordu.

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        Fenerbahçe'nin başında dış sahadaki son yenilgisini 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği'ne karşı yaşayan İsmail Kartal'ın serisi, yine bir Gençlerbirliği maçıyla son bulmuş oldu.

        Ankara deplasmanına kadar Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı son 27 maçı da kaybetmeyen Kartal'ın bu serisi de başkentte son buldu.

        10 YIL SONRA AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİ

        Fenerbahçe, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.

        2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.

        Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.

        VEDAT MURIQI 2 BİN 218 GÜN SONRA...

        Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriç, 2 bin 218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.

        Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında oyuna girdi. Muriç, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.

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        G.BİRLİĞİ'NİN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

        Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe karşısında Ankara'daki galibiyet hasreti 11 yıl sonra bitti.

        Bu maç öncesinde rakibi karşısında sahasında son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık hasreti de dindirdi.

        İRFAN CAN EĞRİBAYAT YILDIZLAŞTI

        Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı başarılı bir performans gösterdi.

        28 yaşındaki kaleci, toplam 10 kurtarışa imza atarken, takımının aldığı 3 puanda başrol oynadı.

        ETEBO 1 YIL SONRA SAHALARA DÖNDÜ

        Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, yaklaşık 1 yıl sonra sahalara döndü.

        Geçen sezonun başında aşil tendonu kopan Etebo, Fenerbahçe maçında 75. dakikada formasına kavuştu.

        Öte yandan geçen sezon sakatlığından ötürü lisansı dondurulan Moussa Kyabou da ikinci yarıda oyuna girdi.

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