UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Lyon'a konuk oldu.

İlk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da oynanan ikinci maçı 2-1 kazandı ve adını 17 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Maçın orta hakemi Maurizio Mariani'nin son düdüğü ile birlikte yoğun bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular ile Lyon'lu oyuncular arasında tartışma yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, sevinç yaşadığı esnada Lyon'lu futbolcuların tepkisiyle karşılaştı.

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Guendouzi rakip takım oyuncularına aldırış etmezken, Lyon'lu futbolcular tartışmayı büyüttü. Kısa bir süre sonra iki takım oyuncuları ayrıldı ve tartışma sona erdi.