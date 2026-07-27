Fenerbahçe arsaVev, Paraguaylı kaleci Soledad Ale'yi transfer etti

Şişli'de annesiyle yaşadığı evde 3'üncü kattan düşen Ayşe Bilge hayatını kaybetti

ŞİŞLİ'de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Cumhuriyet ... Daha Fazla Göster ŞİŞLİ'de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA) Daha Az Göster