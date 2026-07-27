Fenerbahçe arsaVev, Paraguaylı kaleci Soledad Ale'yi transfer etti
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 20:07 Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı file bekçi Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre geçen sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale ile sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, 2026-27 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletecek.
Açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
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