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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe arsaVev, Paraguaylı kaleci Soledad Ale'yi transfer etti

        Fenerbahçe arsaVev, Paraguaylı kaleci Soledad Ale'yi transfer etti

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'ye Uruguaylı file bekçi!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı file bekçi Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre geçen sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale ile sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, 2026-27 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletecek.

        Açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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