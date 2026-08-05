Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!

Olaylar Ve Görüşler - 3 Ağustos 2026 (CHP'den AK Parti'ye Transferler Sürecek Mi?)

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve siyaset kulislerinde konuşulan son gelişmeler bu yayında kapsamlı şekilde ele alınıyor. Operasyonların siyasi etkileri ne olacak? CHP'de yaşanan süreç muhalefetin geleceğini nasıl şekillendirecek? YENİ Parti'nin yükselişiyle birlikte siyaset sahnesinde yen... Daha Fazla Göster CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve siyaset kulislerinde konuşulan son gelişmeler bu yayında kapsamlı şekilde ele alınıyor. Operasyonların siyasi etkileri ne olacak? CHP'de yaşanan süreç muhalefetin geleceğini nasıl şekillendirecek? YENİ Parti'nin yükselişiyle birlikte siyaset sahnesinde yeni transferler yaşanacak mı? Parti değişiklikleri ve milletvekili geçişleri dengeleri değiştirebilir mi? Kamuoyunda tartışılan tüm bu başlıklar, güncel gelişmeler ve farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Muhalefet cephesindeki son tablo, CHP ile YENİ Parti arasındaki siyasi rekabet, belediyelere yönelik soruşturmaların yankıları ve önümüzdeki döneme ilişkin olası senaryolar da programın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Siyasi kulislerden yansıyan bilgiler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ve gündemin en çok konuşulan konuları ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor. Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteciler Can Özçelik ve Hasan Öztürk ile Araştırmacı-Yazar Doğan Çağlar, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları, transfer iddialarını, CHP ile YENİ Parti'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Daha Az Göster