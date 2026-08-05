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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Başsavcılık, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.

        "KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ!"

        Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

        İşte Yıldırım'ın divandaki sözleri:

        "Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım."

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