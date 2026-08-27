UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u toplam 3-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe'de Archie Brown, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYET TARAFTARLAR İÇİN"

Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum! Bu zafer Tanrı'nın! Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok.

"SON ANLARA KADAR ZORLUYDU"

Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz, bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık, kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadşalarımla gurur duyuyorum.

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