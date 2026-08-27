UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u toplam 3-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe'de Ederson, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.

"İLK HEDEFİMİZİ YAKALADIK"

Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız.

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