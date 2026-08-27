UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u toplam 3-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAĞIMIZA İNANIYORDUK"

Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun.

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"GURUR VERİCİ"

Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici.