Fenerbahçe'den yabancı kararına tepki: Rezalet!

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin talebine rağmen yeni sezonda yabancı kuralının aynı kalacağını açıkladı.

Yeni sezonda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Kulüplerin ortak taleplerinin ardından 12+2 ve 12+4 gibi formüller gündeme gelmişti ancak TFF, 10+4 kararından vazgeçmedi.

TFF'nin kararının ardından Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.

"REZALET"

Mahmut Uslu karara tepki gösterirken, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısının değişmemesi hakkında kararını "rezalet" olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi hizmet vereceğiz. İnşallah kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı da yaparak kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı anlatacağız." ifadelerini kullandı.