Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır: Kamp kadrosu açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.
Fenerbahçe, 2026-27 sezonun ilk haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon sonrası 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara’ya gidecek.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI!
Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
"Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi."