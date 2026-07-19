Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı mesaisi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Temmuz 2026 (Haluk Levent Kadınları Tuzağa Mı Düşürdü?)

        Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber bülteninde, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ele alınıyor. Program, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin durumuna ve adli sürecin işleyişine odaklanarak güncel gelişmeleri aktarıyor. Soruşturma kapsamında göza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor