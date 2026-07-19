Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 21:00 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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