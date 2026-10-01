Fenerbahçe Medicana'da sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Medicana ile Migros Yemek arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun, yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya ve Migros One CEO'su Orçun Onat katıldı.

ORÇUN ONAT: F.BAHÇE İLE SPONSORLUK YENİLEMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

İmza töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Orçun Onat, "Migros Yemek olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de voleybolun geldiği yer ortada. Kadın voleybolun geldiği yer gurur verici. Fenerbahçe de adeta yıldızlar topluluğu. Milli takıma verdiği katkı ortada. Genç kızlarımıza da ilham veriyor. Bu ilham sürdükçe ileriye dönük başarılar da artacak. Migros Yemek olarak bu başarının parçası olmak adına Fenerbahçe ile sponsorluk yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe'ye güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Avrupa'da başarılı bir sezon olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Onat, özellikle voleybola sponsor olmalarının nedenlerini de açıklayarak, "Bizim Migros olarak farklı alanlarda, farklı branşlarda da sponsorluklarımız olabiliyor. Voleybolda da farklı sponsorluklarımız vardı. Bu sene yine Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yıldızlar topluluğu olması ancak sponsorluklarla daha da sürdürülebilir olabilir. Biz de çıtanın daha da yükselmesi için devam ediyoruz. Özellikle kadın voleybol bizim için daha ön planda" şeklinde konuştu.

MUSTAFA AYDIN ACUN: F.BAHÇE ARMASINI HER KULVARDA ZİRVEYE TAŞIMA SORUMLULUĞUMUZ VAR

Voleybolda yatırımların sürdürülebilir olması için sponsorların önemine dikkat çeken Mustafa Aydın Acun ise, "İş birliğimizi devam ettiriyoruz. Bunun açıklamasını ne mutlu ki paylaşıyoruz. Voleybola baktığınızda, bu spor Türkiye'de tartışmasız en önemli takım sporu. Burada bu paydanın içinde Fenerbahçe de yıllardır süren istikrarlı yatırımlarla kilit rol oynuyor. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın hakkını teslim etmek lazım. Birbirinden değeri sponsorlarla Fenerbahçe, voleybola yatırıma devam ediyor, çıtayı yukarı koyuyor. Bu oluşuma katkı yapan herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu sorumluluk ve bu miras bizim yükümüzü bir miktar daha artırıyor. Fenerbahçe armasını bulunduğumuz her kulvarda zirveye taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu sene de Fenerbahçe, voleybola büyük yatırım yaptı. Güçlü kadrolar oluştu. Bu kadroları oluştururken sadece ekonomik yatırımlarla bu başarıları sürdürebilmek kolay değil. Bu yapıları sürdürülebilir hale getiren adımları da atmakla görevliyiz. Bu sene bu modeli sürdürülebilir hale getirmek, daha kuvvetli bir organizasyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızın en önemli gelir kalemi sponsorlular. Migros One gibi sponsorluklar bize önemli katkı sağlıyor. Beklentimiz farklı sponsorlarından da bu kadar başarılı bir takıma katkı yapması. Kendi oluşturduğumuz diğer gelir kalemlerine de önem vermemiz gerekiyor. Seyirci ve müsabaka gelirleri, Fenerbahçe voleybol yapısının ulaşabileceği gelirlerin bir miktar altında kalmış. Bunun da artması gerekiyor. Bu sene kapsamlı bir kombine satışına devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Burhan Felek'te oynayacağımız karşılaşmalar için kombineleri satışa çıkardık. Bu konuda destek bekliyoruz, daha fazla seyirci bekliyoruz. Diğer gelişmesi gereken konu da ürün satışlarımız. Bu oluşumun daha fazla ürünlerle gelir kazanacak hale gelmesi lazım. Burada da Fenerium ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar çalışmanın ve beklentinin tek bir hedefi var; o da şampiyonluk. Bu sene kadın ve erkek voleybol takımlarımız şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Fenerbahçe camiasına layık başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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TANJU KAYA: UMARIM BU İŞ BİRLİĞİ TARİH BOYUNCA DEVAM EDER

Son olarak bu sponsorluğun gönül bağı da taşıdığını aktaran Tanju Kaya da, "Umarım bu iş birliği kulübümüzün ve şirketinizin tarihi boyunca devam eder. Ne kadar reklam yaparsanız bilinirliğiniz artıyor ama gönül bağı markalarla tüketici, o kurumun, o şirketin sosyal sorumluluk projelerine yaptığı yatırımlar ya da spora veya kültüre yaptığı yatırımlarla kuruluyor. Bu işi de ülkemizde kim iyi yapıyor diye baktığında Migros Yemek özelinde Anadolu Grubu'na da teşekkür ediyorum. Bu sponsorluğun ilerlemesini sağlayarak sponsorumuzu teşvik etmeliyiz. Sponsorluk gelirleri, Fenerbahçe'nin toplam gelirlerinde yüzde 25'ten fazla pay alıyor. Bunun o yüzden tarih boyunca sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.

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Program, imzaların atılması ardından toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.