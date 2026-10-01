Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Voleybol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana'da sponsorluk anlaşması

        Fenerbahçe Medicana'da sponsorluk anlaşması

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Migros Yemek arasındaki forma sırt sponsorluğu anlaşması 1 yıl daha uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den sponsorluk anlaşması

        Fenerbahçe Medicana ile Migros Yemek arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun, yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya ve Migros One CEO'su Orçun Onat katıldı.

        ORÇUN ONAT: F.BAHÇE İLE SPONSORLUK YENİLEMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

        İmza töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Orçun Onat, "Migros Yemek olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de voleybolun geldiği yer ortada. Kadın voleybolun geldiği yer gurur verici. Fenerbahçe de adeta yıldızlar topluluğu. Milli takıma verdiği katkı ortada. Genç kızlarımıza da ilham veriyor. Bu ilham sürdükçe ileriye dönük başarılar da artacak. Migros Yemek olarak bu başarının parçası olmak adına Fenerbahçe ile sponsorluk yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe'ye güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Avrupa'da başarılı bir sezon olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Onat, özellikle voleybola sponsor olmalarının nedenlerini de açıklayarak, "Bizim Migros olarak farklı alanlarda, farklı branşlarda da sponsorluklarımız olabiliyor. Voleybolda da farklı sponsorluklarımız vardı. Bu sene yine Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yıldızlar topluluğu olması ancak sponsorluklarla daha da sürdürülebilir olabilir. Biz de çıtanın daha da yükselmesi için devam ediyoruz. Özellikle kadın voleybol bizim için daha ön planda" şeklinde konuştu.

        MUSTAFA AYDIN ACUN: F.BAHÇE ARMASINI HER KULVARDA ZİRVEYE TAŞIMA SORUMLULUĞUMUZ VAR

        Voleybolda yatırımların sürdürülebilir olması için sponsorların önemine dikkat çeken Mustafa Aydın Acun ise, "İş birliğimizi devam ettiriyoruz. Bunun açıklamasını ne mutlu ki paylaşıyoruz. Voleybola baktığınızda, bu spor Türkiye'de tartışmasız en önemli takım sporu. Burada bu paydanın içinde Fenerbahçe de yıllardır süren istikrarlı yatırımlarla kilit rol oynuyor. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın hakkını teslim etmek lazım. Birbirinden değeri sponsorlarla Fenerbahçe, voleybola yatırıma devam ediyor, çıtayı yukarı koyuyor. Bu oluşuma katkı yapan herkesi tebrik etmek istiyorum. Bu sorumluluk ve bu miras bizim yükümüzü bir miktar daha artırıyor. Fenerbahçe armasını bulunduğumuz her kulvarda zirveye taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu sene de Fenerbahçe, voleybola büyük yatırım yaptı. Güçlü kadrolar oluştu. Bu kadroları oluştururken sadece ekonomik yatırımlarla bu başarıları sürdürebilmek kolay değil. Bu yapıları sürdürülebilir hale getiren adımları da atmakla görevliyiz. Bu sene bu modeli sürdürülebilir hale getirmek, daha kuvvetli bir organizasyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızın en önemli gelir kalemi sponsorlular. Migros One gibi sponsorluklar bize önemli katkı sağlıyor. Beklentimiz farklı sponsorlarından da bu kadar başarılı bir takıma katkı yapması. Kendi oluşturduğumuz diğer gelir kalemlerine de önem vermemiz gerekiyor. Seyirci ve müsabaka gelirleri, Fenerbahçe voleybol yapısının ulaşabileceği gelirlerin bir miktar altında kalmış. Bunun da artması gerekiyor. Bu sene kapsamlı bir kombine satışına devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Burhan Felek'te oynayacağımız karşılaşmalar için kombineleri satışa çıkardık. Bu konuda destek bekliyoruz, daha fazla seyirci bekliyoruz. Diğer gelişmesi gereken konu da ürün satışlarımız. Bu oluşumun daha fazla ürünlerle gelir kazanacak hale gelmesi lazım. Burada da Fenerium ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar çalışmanın ve beklentinin tek bir hedefi var; o da şampiyonluk. Bu sene kadın ve erkek voleybol takımlarımız şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Fenerbahçe camiasına layık başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        TANJU KAYA: UMARIM BU İŞ BİRLİĞİ TARİH BOYUNCA DEVAM EDER

        Son olarak bu sponsorluğun gönül bağı da taşıdığını aktaran Tanju Kaya da, "Umarım bu iş birliği kulübümüzün ve şirketinizin tarihi boyunca devam eder. Ne kadar reklam yaparsanız bilinirliğiniz artıyor ama gönül bağı markalarla tüketici, o kurumun, o şirketin sosyal sorumluluk projelerine yaptığı yatırımlar ya da spora veya kültüre yaptığı yatırımlarla kuruluyor. Bu işi de ülkemizde kim iyi yapıyor diye baktığında Migros Yemek özelinde Anadolu Grubu'na da teşekkür ediyorum. Bu sponsorluğun ilerlemesini sağlayarak sponsorumuzu teşvik etmeliyiz. Sponsorluk gelirleri, Fenerbahçe'nin toplam gelirlerinde yüzde 25'ten fazla pay alıyor. Bunun o yüzden tarih boyunca sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.

        REKLAM

        Program, imzaların atılması ardından toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sponsorluk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        10 ilde X, Instagram ve TikTok operasyonu
        10 ilde X, Instagram ve TikTok operasyonu
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Çok sayıda ekip çalışmaya katılıyor! Kayıp polis aranıyor
        Çok sayıda ekip çalışmaya katılıyor! Kayıp polis aranıyor
        Türkiye'nin dijital geleceğine global yatırım
        Türkiye'nin dijital geleceğine global yatırım
        Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
        Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Netanyahu'nun iddiasına ordu kaynaklarından yalanlama
        Netanyahu'nun iddiasına ordu kaynaklarından yalanlama
        Akıllı gözlüğe karşı kadınlara tavsiye
        Akıllı gözlüğe karşı kadınlara tavsiye
        İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi
        İdam cezası uygulandı, mahkum ölmedi
        Nev nakil bekliyor
        Nev nakil bekliyor
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Yeni bir tartışma başlatacak
        Yeni bir tartışma başlatacak
        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede
        'Sevdan Bir Ateş' yine zirvede
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası!
        İçerisinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı iddiası!