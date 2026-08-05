Fenerbahçe'nin 'Maç Günlüğü' kitapçığı 8 yıl sonra geri döndü!

Fenerbahçe'de taraftarların maç günü deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan "Maç Günlüğü" kitapçığı 8 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi. İç saha maçları öncesinde hazırlanan ve ilk olarak Fenerbahçe–Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılacak kitapçıkta; Fenerbahçe ile rakip takıma ilişkin kadrolar, teknik direktörler, sezon performansları, istatistikler ve maç notları gibi birçok bilgi yer alıyor.

Hem taraftarlara basılı bir hatıra sunan hem de karşılaşma öncesinde kapsamlı bilgi sağlayan "Maç Günlüğü"nün, sezon boyunca Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.