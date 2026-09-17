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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos maçına hazır!

        Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos maçına hazır!

        Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague Süper Kupası yarı finalinde yarın saat 17.00'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin'in rakibi Olympiakos!

        Basketbolda ilk kez düzenlenen THY EuroLeague Süper Kupası yarı finalinde yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Tarfin, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'daki antrenman, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde gerçekleştirildi.

        Taktik ve şut çalışması yapan sarı-lacivertli basketbolcular, Olympiakos karşısında sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

        Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki mücadele, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ülkenin takımı Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise TSİ 20.00'de oynanacak.

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        Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşılaşarak Avrupa Ligi Süper Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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        #Basketbol
        #fenerbahçe tarfin
        #Olympiakos
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