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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Paulo Fonseca: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak elenen Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Groupama Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fonseca, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle soyunma odasına indiğini belirterek maç sonunda yaşananları görmediğini söyledi.

        Karışık duygular yaşadıklarını vurgulayan Fonseca, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk, oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı, 2 golümüz iptal oldu, bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

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        Devre arasında takımla yaptığı toplantıda sonuna kadar mücadele edeceklerini söylediğini belirten Fonseca, "Sonuna kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun değişikliklerin geç yapıldığına dair sorusunu da yanıtlayan Fonseca, şunları kaydetti:

        "Maçın ardından oyuncu değişikliğini konuşmak kolay. Kötü bir antrenör olduğumu mu söylemek istiyorsunuz bilmiyorum. Bu sorulara artık alıştım, hep aynı. Her maçtan sonra aynı soru."

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        #fenerbahçe
        #lyon
        #paulo fonseca
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